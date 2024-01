/VIDEO/ Další zápas, který krnovským hokejistům utekl doslova mezi prsty byl k vidění v Krystal aréně. Domácí v něm dvakrát vedli, naposledy minutu před koncem. Bohužel na bodový zisk to nestačilo. Diviš vyrovnal a deset vteřin před koncem zajistil Karviné vítězství 3:2 Woznica.

Krnov - Karviná 2:3 | Video: Jan Pitřík

„Byla to jedna z našich posledních šancí, jak se přiblížit k účasti v play-off, bohužel nám body utekly doslova mezi prsty,“ povzdechl si krnovský kouč David Galvas.

Utkání nabídlo vyrovnaný hokej. „V prvních dvou třetinách sice branka nepadla, ovšem šancí bylo dost. Skvěle chytali oba brankáři,“ podotkl domácí kouč. Bylo vidět, jak Vítek, tak Daňa se místě překonávali.

Na první gól se čekalo do 47. minuty, kdy trefil domácí obránce Lehotský. „Jenomže jsme poté vyrovnali taktickou chybu, kterou soupeř potrestal,“ mrzelo Galvase. Tři minuty před koncem vrátil Strojosvitu vedení Kotásek, útočník, který v tentýž den nastoupil také opavský Slezan. „Vypadalo to velmi dobře. Řekli jsme si, že se už do ničeho nebudeme pouštět a odbráníme to. Bohužel hráči to na ledě nerespektovali. Takticky jsme závěr vůbec nezvládli a nemáme tak ani bod,“ smutnil trenér Krnova. „Letos jsme tímto způsobem přišli tak o deset, dvanáct bodů,“ kroutil hlavou David Galvas. Šance na účast v play-off je pro Krnov tak už jen v oblasti teorie. „Ještě žijeme. Museli bychom ale téměř všechno vyhrát a čekat, že naši soupeři zaváhají,“ zakončil trenér krnovských hokejistů.

Krnov – Karviná 2:3 (0:0, 0:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 47. Lehotský (Kubík), 57. Kotásek (Lehotský) – 53. Rosůlek (Voznica, Putniorz), 59. Diviš (Juraško, Rosůlek), 60. Voznica.

Krnov: Vítek – Beneš, Lehotský, Slavík, Hon starší – Hudečka, Havlíček, Svoboda – Buršík, Peterka, Kotásek – Michálek, Kubík, Hrubý. Trenér: David Galvas.