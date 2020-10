Na sezonu se v hokejovém Krnově těšili, už proto, že v Krystal aréně vyrostla nová tribuna. Koronavirová realita ale krutě zasáhla. Strojosvit stihl jen jedno utkání, které s Orlovou prohrál.

Krnovští hokejisté letost stihli jen jeden zápas | Foto: Michal Pokorný

„Je to smutné, ale je to tak. Ani ve snu by mě nenapadlo, že do října stihneme odehrát jediný zápas,“ poznamenal krnovský manažer Michal Pokorný. „V přípravě jsme nehráli ani jeden. S Těšínem bylo utkání odloženo na požádání soupeře s béčkem Jičína jsme odložili my. Hokej se má hrát pro diváky a ne pro prázdné tribuny,“ podotkl manažer.