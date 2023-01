„Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř. Na Uničov moc neumíme. U nich jsme prohráli 0:3,“ začal o utkání povídat trenér Krnova David Galvas. Jeho tým vstoupil do zápasu dobře. Peterka ho poslal do vedení. „Šli jsme do vedení. Jenomže po dalším střídání soupeř vyrovnal. Navíc soupeř měl pak přesilovku, kterou využil,“ pokračoval kouč Krnova.