„Orlová vstoupila do utkání vlažně. V prvních devíti minutách neměli jedinou střelu na branku. My jsme šance měli, ale nedokázali jsme je využít,“ řekl krnovský trenér David Galvas. „Pak jsme ale vyrobili dvě hrubé chyby, které Orlová využila a tím se dostala na koně,“ pokračoval. První třetinu nakonec jeho tým prohrál 0:3. „To už se pak výsledek těžko otáčí. My jsme se sice snažili, avšak gól se nám vstřelit nepodařilo. Porážka mě mrzí,“ podotkl Galvas. „První zápas s nimi jsme prohráli 0:6. Tato porážka byla krutá. Protože šance jsme měli. Nedá se nic dělat,“ zakončil své hodnocení.