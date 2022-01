Krnov ve středu prohrál v Bohumíně. Horní Benešov schytal osmnácti gólový debakl na ledě béčka Frýdku – Místku. „Zápas ve Frýdku nám hrubě nevyšel. Máme, co napravovat. Věřím, že nám fanoušci pomohou ke třem bodům,“ přeje si útočník Horního Benešova Tomáš Polok. „Naším cílem je play off. V Bohumíně nám vyšly sice dvě třetiny, na body to ale nestačilo. Doma chceme být úspěšní,“ poznamenal kouč Krnova Pavel Hulva.