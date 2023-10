/VIDEO, FOTOGALERIE/ Doslova šílený zápas odehráli krnovští hokejisté na domácím ledě s Rožnovem. Ještě jedenáct minut před koncem normální hrací doby vedli o čtyři branky. Nakonec ale prohráli 4:5 po samostatných nájezdech.

Krnov - Rožnov 4:5 | Video: Jan Pitřík

„Do zápasu jsme vstoupili špatně. Naše hra nebyla vůbec dobrá,“ přiznal krnovský trenér David Galvas. „To, že jsme vedli o dvě branky, bylo o velkém štěstí. Rožnov měl v první třetině docela dost šancí,“ podotkl domácí stratég. Ve druhé části se hra Strojosvitu zvedla. „Šli jsme nahoru, hráli jsme hokej podle mých představ,“ zdůraznil David Galvas.

Ve třetí třetině už vedl Krnov 4:0, přesto to nestačilo. „Hokej je rychlý sport, a to jsme taky poznali. Někteří hráči si mysleli, že už se nemůže nic stát, jenomže se stalo. Kvůli našemu lajdáctví jsme nechali soupeře vrátit do hry. Z jasně vyhraného utkání jsme tak vydolovali pouze bod. Zklamání je velké,“ uzavřel David Galvas.

Krnov – Rožnov 4:5 s.n. (2:0, 1:0, 1:4 – 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Kocián (Peterka, Havlíček), 17. Kubík (Svoboda), 36. Kostovský (Hon, Peterka), 45. Kocián – 49. Moll, 50. Švrček (Prycl, Vyvíjal), 51. Dořičák (Lukačka, Cvečka), 56. Lukačka (Cvečka), rozh. náj. Dořičák.

Krnov: Vítek – Slavík, Rybka, Beneš, Kocián, Hon mladší, Hon starší – Kostovský, Peterka, Havlíček – Buršík, Horný, Horizral – Hudečka, Kubík, Svoboda. Trenér: David Galvas.