Aktivněji vstoupila do utkání hostující Studénka a po pouhých jednadvaceti sekundách se ujala vedení. Po Janečkově přihrávce otevřel skóre Ondřej Tatarčík. Krnovští kontrovali za dvě minuty, vyrovnávací branku vstřelil Kostovský. Ke konci třetiny šli dokonce domácí do vedení, vedoucí branku dal Tomáš Kubík.

Jenže v úvodu druhé dvacetiminutovky si vzala Studénka vedení zpět. Branku na 2:2 dal v přesilovce pět na tři bývalý hráč Karviné nebo Bohumína Robin Gola. Ve třetí minutě druhé třetiny už Orli vedli, prosadil se Sluštík. Krnovští ještě naposledy v utkání stačili vyrovnat, v přesilovce mířil přesně Hon.

Poslední perioda patřila Studénce, Krnovským začaly docházet síly. Vítězný gól vstřelil ve 42. minutě Sluštík. V polovině třetí periody zvyšoval na rozdíl dvou branek Martiničík, poslední hřebíček do krnovské rakve zatloukl v přesilovce Tomášek.

„Opět nás bylo dost málo, chybí nám asi osm hráčů základní sestavy. I tak ale kluci podali výborný výkon, dvě třetiny jsme se Studénkou drželi tempo,“ pochvaloval si hrající asistent domácího výběru David Galvas. „Bohužel hned ve třetí minutě poslední třetiny jsme inkasovali, pak jsme dostali 5:3 a bylo po zápase. Kluky ale musím pochválit, v tom počtu byl výkon opravdu dobrý.“

Krnov v posledních týdnech kosí zranění, v sobotním utkání navíc přišel o Slavíka, který je mimo hru minimálně dva týdny. „Dostal pukem do ruky a nějakou dobu si nezahraje. Bohužel se nám to letos sype. Musíme vydržet do konce roku, pak to snad bude lepší,“ přeje si Galvas.

KRNOV – STUDÉNKA 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Kostovský (Polok), 17. Kubík (Hon, Snigirevs), 25. Hon – 1. Tatarčík (Janečka), 21. Gola (Slovák, Trubka), 23. Sluštík (Slovák, Pokorný), 42. Sluštík (Slovák), 50. Martinčík (Lyčka), 58. Tomášek.

Rozhodčí: Krenželok – Chamrád, Pliska.

Vyloučení: 6:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2.

Krnov: Mužík (Wittek) – Dohnal, Havlíček, Snigirevs, Slavík, Kysela, Hon – Závodník, Beneš, Hudečka, Polok, Kubík, Michálek, Kostovský. Trenér: Pavel Hulva.

TOMÁŠ CHALUPA