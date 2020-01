Krnovským vyšel úvod utkání, už ve 3. minutě otevřel skóre Jan Kostovský. Na další branku museli diváci čekat až do druhé třetiny a větší radost z ní měli domácí, o vyrovnávací gól se totiž postaral Klus. Krnovští si ale vzali vedení zpět. V polovině druhé části hry vrátil Strojosvitu vedení Michálek.

V poslední dvacetiminutovce se domácí snažili o vyrovnání, leč marně. Velkou šanci dostali v posledních dvou minutách, když hráli přesilovku a navíc odvolali brankáře. Ani to ovšem Orlům platné nebylo.

„S výsledkem panuje spokojenost. Odehráli jsme s nimi tři zápasy a všechny byly velmi podobné, akorát s tím rozdílem, že nám dneska zachytal brankář,“ radoval se po utkání šéf krnovské střídačky Pavel Hulva.

„V závěru jsme sice šli do čtyř a domácí navíc hráli v šesti, i tak jsme to uhráli relativně v klidu. Byl tam jeden závar, ale Kolbi s beky to naštěstí dokázali vyřešit,“ řekl Hulva k závěru utkání.

Orlová - Krnov 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Klus (Grepl, Zientek) – 3. Kostovský, 32. Michálek (Ševčík, Tošenovjan).

Rozhodčí: Trombík – Puczok, Majetný. Vyloučení: 3:6, bez využití.

Krnov: Kolbert – Kysela, Mosler, Snigirevs, Tichý, Dohnal – Weiss, Kostovský, Michálek, Ševčík, Kubík, Tošenovjan, Polok, Svoboda. Trenér: Pavel Hulva.