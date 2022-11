„Po první třetině jsme vedli 3:0 a vypadalo to na pohodový zápas,“ začal o utkání hovořit krnovský trenér David Galvas. „Po přestávce jsme přidali další tři branky, jenomže pak jsme úplně přestali hrát. Vše vygradovalo ve třetí části, kterou jsme vůbec nezvládli. Hráli jsme laxně. Náš přístup nebyl dobrý,“ zlobil se domácí kouč. „Třetí třetina byla z naší strany nejhorší v letošní sezoně. Místo toho, aby bychom se naladili do pohody, tak to bylo z naší strany hrůzostrašné. Takhle hrát nemůžeme,“ zdůraznil šéf krnovské lavičky. „Nedodržovali jsme taktiku a soupeři dovolili výsledek korigoval,“ dodal.