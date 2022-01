Domácí tým Města Albrechtic bral stříbrné medaile

„Máme náročný program, kdy hrajeme středy i soboty. S tím se ale musíme vyrovnat,“ řekl krnovský trenér Pavel Hulva. Jeho tým naposledy vyhrál v Rožnově a úspěšný chce být i v Bohumíně. „Chceme do play off, musíme sbírat body,“ podotkl zkušený sratég, který hodlá nasadit do hry i juniory z nedaleké Opavy. „S Opavou máme dobrou spolupráci. Už jsme jednou kluky z juniorky vyzkoušeli a nehráli vůbec špatně,“ podotkl Pavel Hulva.