Krnov do utkání nastoupil v okleštěné sestavě, trenér Pavel Hulva tak musel trochu improvizovat. „Bylo nás dneska jen patnáct, zkraje se navíc zranil Roman Ševčík a hned potom Patrik Mosler. Hráli jsme na čtyři beky, Dohnal musel hrát v útoku,“ vykládal po utkání šéf krnovské lavičky.

Krnovští do zápasu vstoupili nejhůře, jak mohli. Uplynulo pouhých 69 sekund a svěřenci trenéra Pavla Hulvy prohrávali, domácí poslal do vedení Vančo-Minařík. Radost Rysů trvala pět minut. Poté zužitkoval asistence Tichého a Weisse Polok a bylo srovnáno. Následně si oba týmy vyzkoušely poprvé v zápase přesilovku, leč neúspěšně.

Strojosvitu to ale vadit vůbec nemuselo. V čase 14:35 poslal Krnov do vedení útočník Lukáš Svoboda a početný sektor krnovských fanoušků mohl být v laufu.

Na další branku muselo 219 fanoušků čekat až do poloviny prostřední části hry a k smutku těch Krnovských skončil puk za zády Kolberta. Frýdeckomístečtí dokázali potrestat Kyselovo podražení a podruhé v zápase bylo srovnáno. Ve zbytku základní hrací doby už další branka nepadla. A to i proto, že Galvas v přesilovce pouze orazítkoval tyčku.

Rozuzlení nepřineslo ani desetiminutové prodloužení a tak zápas musely rozhodnout až nájezdy. V nich byl úspěšnější Frýdek-Místek, který do semifinále poslal Jakub Heralt.

Trenér krnovských hokejistů Pavel Hulva byl po utkání pochopitelně velmi zklamaný. „Vedli jsme 2:1 a myslím si, že kdybychom nedostali vyrovnávací gól v oslabení, tak jsme to asi uhráli,“ myslí si zkušený stratég. „V prodloužení čtyři na čtyři to bylo takové nahoru dolů, bylo tam hodně šancí na obou stranách, gólmani chytali fantasticky. Holt jsme nezvládli nájezdy,“ povzdechl si Hulva.

Rozhodující zápas play-off rozhodovala dovednostní soutěž. Co si o tom Hulva myslí? „Samozřejmě je to jiná soutěž. Je to těžké, určitě se na to nechci vymlouvat, ale je pravda, že by se mělo rozhodovat v hokeji a ne v nájezdech.“

Loni vystavila Krnovu v semifinále stopku Karviná, letos končí Strojosvit už o kolo dřív. „Je to škoda, neměli bychom končit už v únoru. Mrzí mě to jak kvůli fanouškům, tak kvůli vedení, i hráčům. Měli jsme ambice, ale bohužel,“ zakončil Pavel Hulva.

HC FRÝDEK-MÍSTEK B – HK KRNOV 3:2 sn. (1:2, 1:0, 0:0 – 1:0), postupuje Frýdek-Místek

Branky a nahrávky: 2. Vančo-Minařík (Heralt), 31. Vančo-Minařík (Golasovský), rozh. náj. Heralt (TS) – 7. Polok (Tichý, Weiss), 15. Svoboda (Kostovský, Kysela). Rozhodčí: Krenželok, Novák – Kapitanov, Piskoř. Vyloučení: 7:5, využití 1:0.

Krnov: Kolbert (Wittek) – Tichý, Galvas, Bednárek, Mosler, Kysela, Hon – Tošenovjan, Kostovský, Svoboda, Závodník, Polok, Kubík, Michálek, Ševčík, Weiss, Havlíček. Trenér: Pavel Hulva.