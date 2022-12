„Vstup do zápasu jsme až tak špatný neměli. Dokonce jsme mohli jít i do vedení,“ začal o utkání hovořit krnovský trenér David Galvas. Po faulu na Hudečku bylo nařízeno trestné střílení. Nájezdu se ujal samotný Hudečka ale brankáře Klimka nepřekonal. „Bohužel pak šel náš výkon dolů. Dostali jsme v první třetině tři branky. Dostali jsme zbytečný gól z přesilovky a domácí celek se uklidnil,“ pokračoval hostující kouč. „Ve druhé třetině nám to nešlo, chyběla nám jiskra,“ přiznal David Galvas. „Ve třetí části už to z naší strany až tak špatné nebylo. Škoda, že se nám nepodařilo některé šance využít. Mohli jsme zápas alespoň zdramatizovat. Porážka mrzí, mohli jsme se přiblížit ke špičce soutěže,“ zakončil trenér Strojosvitu své hodnocení.