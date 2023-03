„Tenhle zápas se nám vůbec nepovedl. Byla to hrůza,“ kroutil hlavou trenér Krnova David Galvas. Uničov šel v první třetině do vedení. Za Krnov srovnal 1:1. Jenomže domácí pak přidali ještě dvě branky a to zlomilo Krnovu vaz. „Od prvních minut jsme hráli hodně ustrašeně, což je v play off nepřípustné. I když jsme hráli špatně, podařilo se nám vyrovnat. Myslel jsem si, že nerozhodný výsledek udržíme do přestávky, jenomže to se nestalo,“ krčil rameny trenér Strojosvitu.