/FOTOGALERIE/ Černá série skončila. Krnovští hokejisté po dlouhé době poznali radost z vítězství. Na ledě v domácí Krystal aréně porazili po dobrém výkonu Uničov 4:1. Trenér David Galvas byl spokojený. Věří, že tohle vítězství Strojosvit nakopne.

Krnovští hokejisté porazili Uničov | Foto: Michal Pokorný

„Naposledy jsme vyhráli v prvním kole. Čekání bylo opravdu dlouhé,“ vydechl si trenér David Galvas. „Věděli jsme, co nás čeká, Uničov se prezentuje tvrdou hrou. Na zápas jsme byli dobře připraveni. Tři body byly nutností. Kdybychom nevyhráli, sezona by se už těžko zachraňovala,“ poznamenal kouč Strojosvitu.

Na ukazateli skóre svítil až do 36. minuty nerozhodný stav 1:1. „Bylo to o trpělivosti. Soupeř jsme do žádných velkých šancí nepouštěli. Hudečka poslal domácí do vedení, a to už Krnovští nepustili. „Zasloužené vítězství, více jsme chtěli vyhrát než soupeř. Naše výkony šly v poslední době nahoru. Už proti Orlové to nebylo špatné. Hrajeme zodpovědně, konečně jsme nedělali naivní chyby,“ těšilo Davida Galvase. „Věřím, že tímto zápasem jsme naši černou sérii zlomili,“ řekl závěrem David Galvas.

HK Krnov – HC Uničov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Dohnal (Slavík, Havlíček), 36. Hudečka, 44. Havlíček (Hudečka), 54. Beneš (Fědor) – 17. Heža (Fibigr, Šimo).

Krnov: Vítek – Beneš, Fědor, Slavík, Dohnal, Pachula, Lehotzký – Kostovský, Michálek, Peterka – Hudečka, Rybka, Havlíček – Buršík, Horný, Svoboda – Rubý, Hon mladší, Hon starší. Trenér: David Galvas.