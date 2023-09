První tréninky na ledě mají za sebou krnovští hokejisté. Trenér účastníka krajské ligy David Galvas skládá kádr. V kabině má gólmana se slovinským pasem a čeká na hráčskou výpomoc z druholigové Opavy. Strojosvit má před sebou i tři přípravné duely.

Krnovští hokejisté mají před sebou tři přípravné duely. | Foto: Michal Pokorný

„Zatím dáváme tým do kupy. Skončili nám Michálek se Ševčíkem. Svoboda je pracovně v Německu a k mužstvu se připojí později,“ vyjmenoval odchody z kádru trenér David Galvas. Co se týká nových tváří, tak v Krnově bude pokračovat gólman Patrik Vítek. Ten by mohl vytvořit dvojičku se slovinským brankářem Lanem Purkat. Jedná se o dvacetiletého odchovance HK Olimpija Ljubljana. Rok strávil v zámořských klubech Ottawa Sharpshooters a Tottenham Thunder. Působil i v opavském Slezanu. „Lan se s námi připravuje. Je u nás zatím na zkoušce,“ přiblížil kouč Strojosvitu.

Co se týká dalších posil, tak k těm trenér Galvas řekl: „Jsme domluveni s Opavou, že nám pošle kluky jako loni. Nyní čekám na konkrétní jména od trenéra Zdráhala.“

Led v Krnově je od 8. září. „Je to celkem pozdě. Kdyby byl o čtrnáct dní dříve, pomohlo by nám to. Navíc nyní se o čas dělíme s Opavy, tréninky máme v pozdních hodinách, což není značka ideál,“ postěžoval si trenér krnovských hokejistů.

Před startem soutěže odehrají Krnovští tři přípravné duely. V úterý vyzvou druholigovou Opavu, ve čtvrtek Orlovou. Následně je na programu odveta na ledě Orlové. Do sezony vstoupí Galvasovci duelem s rezervou Frýdku – Místku.