Hornobenešovství šli do série v roli mírného favorita. „Chtěli jsme hrát aktivně, a to se taky stalo. Snažili jsme se hrát hokej, soupeř ale čekal na naše chyby, které dokázal potrestat,“ smutnil domácí stratég Martin Mičola. První branka padla už ve 4. minutě, kdy se ze skrumáže prosadil Kratěna. O osm minut později hrál Horní Benešov přesilovku. „Náš obránce ale při pokusu o střelu zlomil hokejku. Uničov šel do brejku a dal druhou branku,“ posteskl si domácí kouč. I další gól dostali domácí při početní výhodě. „Tady soupeř dokázal potrestat chybu v naši rozehrávce. Když to shrnu, tak jsme inkasovali dva hodně nešťastně góly,“ mrzelo trenéra.

Ani třígólové manko Benešov nezlomilo. „Dokázali jsme se do utkání vrátit. Přiblížili jsme se na rozdíl jednoho gólu. Ve snaze o vyrovnání jsme hráli stále otevřený hokej. Jenomže jsme inkasovali čtvrtý gól. I když jsme v závěru zkusili hru bez brankáře, tak s výsledkem se nám nic udělat nepodařilo,“ konstatoval Martin Mičola.

VIDEO: Jakub Šiřina o opavském vítězství, svém návratu i poraněném kolenu

Série hraná na dvě vítězná utkání se nyní stěhuje do Uničova. „Uničov má zkušený tým, zbraně ale neskládáme. Chceme sérii vrátit do Benešova. Venku se nám letos daří. V Uničově je širší led, což by nám mohlo vyhovovat,“ míní benešovský stratég. „Herně na to máme. Uničov jsme i přehrávali. Bohužel nás trápila koncovka. Dokonale jsme rozchytali jejich brankáře. Věřím, že v sobotu to bude jiné,“ je optimistou Martin Mičola.

Hornímu Benešovu chybí elitní centr Tomáš Měch. „Je pravdou, že Měškova absence je citelná. Nebyl ve středu, nebude v sobotu. Už kvůli němu chceme sérii vrátit k nám, aby si letos ještě zahrál,“ zakončil Martin Mičola.

Horní Benešov – Uničov 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 41. Polok (Vrabel), 50. Kocián (Polok) – 4. Kratěna (Heža, Klvaňa), 12. Kalač (Fibigr), 27. Fibigr, 58. Heža (Kalač). Rozhodčí: Novák, Janda – Majetný, Mareček. Vyloučení: 5:6. Oslabení: 0:2. Diváci: 299.

Horní Benešov: Wanecki – Tůma, Prokop, Dusík, Trubka, Bendík, Christ, Chudoba – Kocian, Polok, Vrabel – Vlašánek, Kovalčík, Mlýnek – Hlísta, Fraš, Džemla. Trenér: Martin Mičola. Stav série: 0:1.