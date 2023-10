Těžký oříšek čekal na hornobenešovské hokejisty v úvodním kole Krajské ligy. Celek trenéra Milana Mičoly se představil na ledě favorizované Orlové. Hostující tým podal sympatický výkon, na loňského vítěze to nestačilo. Horní Benešov prohrál 2:5, hrdinou duelu byl domácí úročník Lukáš Juhász, který zkompletoval hattrick.

Horní Benešov prohrál v Orlové | Foto: Michal Pokorný

„Na to, že šlo o první zápas sezony, tak byl dost vyhecovaný a měl tempo,“ vracel se zápasu trenér Horního Benešova Martin Mičola. Jeho tým šel do sezony bez jediného přípravného zápasu. „Máme tak nastavenou přípravu před každým ročníkem. Na našem týmu byla vidět nerozehranost, ale musím říci, že jsme odehráli vyrovnané utkání. V naší hře byly dobré momenty. Šli jsme do utkání s vědomím, že proti poslednímu vítězi nemáme, co ztratit. Ve finále jsme sahali po bodu. S naším výkonem jsem spokojen,“ dodal.

Orlová – Horní Benešov 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 28. L. Juhász (Fejko), 34. L Juhász (Potočný,J. Juhász), 42. Piš (Szturc), 51. Dang (Korec), 60. L. Juhász (Mrowiec, J. Juhász) – 4. Mlýnek (Tichý), 50. Mlýnek (TS).

Horní Benešov: Wanecki – Tichý, Christ, Bendík, Dusík, Prokop, Trubka, Chudoba – Džemla, Polok, Mlýnek – Kocian, Tůma, M. Vrabel - Fraš, Hejhal, E. Adamczyk. Trenér: Martin Mičola.