Horní Benešov otáčel zápas s Rožnovem. Rozjížděli jsme se pomalu, přiznal kouč

Těžký zápas se šťastným koncem mají v nohách hokejisté Horního Benešova. Do utkání proti Rožnovu šli v roli favorita, na ledě to tak ale nevypadalo. Hosté kousali. Vítězná branka byla k vidění až devět minut před koncem, to se prosadil Tomáš Měch. Horní Benešov nakonec zvítězil 4:1 a v tabulce Krajské ligy mu patří druhá příčka.

Horní Benešov porazil Rožnov | Foto: Michal Pokorný