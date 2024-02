V jednoznačnou záležitost se změnila čtvrtfinálová série Krajské ligy mezi hokejisty Horního Benešova a Českým Těšínem. Svěřenci kouč Martina Mičoly už v prvním utkání jasně naznačili, kdo je na ledě pánem. Vlci byli prakticky bez šance. První duel prohráli 1:9 a v domácí odvetě padli po výsledku 2:6. Benešov nyní čeká série s Uničovem.

Horní Benešov slaví postup | Foto: Vlastimil Malina

Skoro tři stovky fanoušků se přišlo podívat do Horního Benešova na úvodní čtvrtfinálový duel s Českým Těšínem. Domácí celek během tří minut dal pět branek a určil ráz zápasu. „Řekli jsme si, že do utkání vstoupíme aktivně, to se taky stalo. Po první třetině bylo rozhodnuto. Zbytek utkání se jen dohrával. Soupeř si toho moc nevypracoval. Rozhodla naší větší hráčská kvalita,“ vracel se k prvnímu duelu hornobenešovský kouč Martin Mičola.

Odveta v Českém Těšíně byla o něco vyrovnanější. „Domácí nás trošku zaskočili

„Do utkání jsme vstoupili dobře, dali jsme rychlý gól. Soupeř sice srovnal šťastným gólem, kvalita ovšem byla na naší straně. Hráli dobře, v brance nás držel Wanecki. Zaslouženě jsme postoupili,“ podotkl Martin Mičola. „Čekal jsem, že série bude těžší. Je pravdou, že Těšín lepil sestavu. Na druhou stranu nám chyběli Tichý s Kyselou,“ dodal kouč vítězného týmu.

V semifinále narazí Horní Benešov na Uničov. „Tato série bude vyrovnanější. Uničov má zkušený tým, který chce hrát hokej. My ale chceme potvrdit naše postavení ze základní části a postoupit do finále,“ prozradil Martin Mičola.

I tato série se hraje na dva vítězné duely. První je na programu ve středu v Horním Benešově a má začátek v 18 hodin.

Horní Benešov – Český Těšín 9:1 (6:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Dusík (Mlýnek, Měch), 11. Vrabel (Prokop, Kocián), 12. Vlašánek (Dusík), 12. Hlísta (Džemla, Bendík), 18. Kovalčík (Tůma, Prokop), 18. Vlašánek (Prokop, Kocián), 31. Vrabel (Kocián), 41. Vlašánek (Prokop), 53. Tůma (Prokop) – 34. Matějíček (Malíř).

Horní Benešov: Wanecki (Wittek) – Tůma, Prokop, Dusík, Trubka, Bendík, Christ, Hejhal – Kocian, Polok, Vrabel – Vlašánek, Měch, Mlýnek – Hlísta, Kovalčík, Džemla – Adamczyk. Trenér: Martin Mičola.

Český Těšín – Horní Benešov 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. Foltyn (Piecha), 36. Matějíček (Altera) – 2. Měch (Mlýnek, Trubka), 21. Vlašánek, 26. Kocián (Měch), 52. Kocián (Tůma), 54. Vrabel, 58. Kovalčík (Trubka). Konečný stav série: 0:2.

Horní Benešov: Wanecki (58. Tengler) – Tůma, Prokop, Dusík, Trubka, Bendík, Christ, Hejhal – Kocian, Polok, Vrabel – Vlašánek, Měch, Mlýnek – Hlísta, Kovalčík, Džemla – Fraš. Trenér: Martin Mičola.