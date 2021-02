Krnovští a hornobenešovští hokejisté tak v sezoně 2020/21 odehráli jen několik utkání v září a říjnu. Na další soutěžní zápasy si budou muset počkat minimálně do září, kdy by měla odstartovat sezona následující.

„Standartně by krajský přebor končil někdy na konci března, takže není úplně reálné soutěž odehrát v nějakém smysluplném formátu,“ uvedl pro Deník člen výkonného výboru HK Krnov Michal Pokorný. „Druhou věcí je stav, v jakém se momentálně nacházejí hráči. Soutěž by stejně hned nemohla začít, chtělo by to nějaký čas na přípravu, čímž by se prostor pro dohrání opět zúžil,“ pokračuje jeden z šéfů krnovského hokeje. „Nebylo tam vůbec žádné řešení, spíše mohl konec přijít ještě dříve. Kluby pořád byly v nějaké nejistotě, jestli se nakonec bude hrát, jakým způsobem případně shánět prostředky na dohrání,“ podotkl ještě Michal Pokorný.

Trenér konkurenčního Horního Benešova Martin Mičola je podobného názoru. Soutěž už podle něj šanci na dohrání neměla. „Když se soutěž nezačala hrát začátkem roku, čekal jsem, že to do tohoto bodu dospěje. Asi už nebylo reálné, aby se krajský přebor nějak dohrával,“ myslí si Mičola. „Zdravotní hledisko je momentálně takové, že by to nebylo rozumné. Navíc je jasné, že by se hrálo bez diváků, takže by tomu chyběla atraktivita. Dopady by byly také ekonomické, nevím, co by město řeklo na to, kdyby se měl znovu dělat led,“ přidává bývalý obránce, který už s nadějí vzhlíží k další sezoně. „Těžko soudit, jak se to celé bude vyvíjet dále. Každopádně je jasné, že pokud by se příští sezona začala normálně, byla by to výhra,“ uzavírá Martin Mičola.