Kamil Konečný začínal s hokejem v jedenácti letech, v té době se zrovna v Opavě hrála nejvyšší soutěž a o nábor do hokejového oddílu byl mezi kluky velký zájem. Na vojnu odešel do Dukly Trenčín, která hrála druhou nejvyšší soutěž, jeden zápas si ale dokonce zapsal za Duklu Jihlava, která pařila k absolutní československé špičce. Bylo to v lednu 1969 při výhře 6:0 nad Českými Budějovicemi. Do tehdy mistrovského týmu Jihlavy, ve kterém kralovali bratři Holíkové, Suchý, Hrbatý, Ebermann nebo Klapáč, ale neměl šanci proniknout a zbytek vojny odkroutil na Slovensku.