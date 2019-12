Varaďa byl s výkonem svého týmu spokojený. „Myslím, že kluci hráli na maximum. Věřím, že to z nich bylo vidět. I když si Američané vytvořili šance, které zůstaly nevyslyšeny, na tyčkách, nebo na hrudi Lukáše Paříka, tak tam kluci nechali všechno. Bojovali o výsledek, ze zápasu jdeme se vztyčenou hlavou a s bodem, který je pro nás dobrým skokem k poslednímu utkání s Kanadou,“ uvedl při prvotním hodnocení český kouč.

Nejen pro něj šlo o emočně vypjatý zápas. Zejména pak v situaci, kdy nebyl uznán gól Šimona Kubíčka. „Podíval jsem se na kostku. Co jsme měli informace od našeho videotrenéra, tak tam byl kontakt velmi minimální, možná na hranici, nebo nad hranicí brankoviště. Po zhlédnutí záběru jsem usoudil, že takové góly by měly padat. Jestli tam nějaký kontakt byl, tak skutečně minimální,“ popisoval Václav Varaďa, který po prvním neuznání vzal trenérskou výzvu.

„Chtěl jsem, aby to zhlédli ještě jednou. Dal jsem tomu ještě dvě tři minuty. Přece jen, když se na rozhodčí ve správný čas malinko zatlačí, nedojde ke změně rozhodnutí, ale třeba si řeknou, že ten kontakt hráče s gólmanem tam byl minimální. Nebo že to bylo nad brankovištěm, kde ten brankář nemá co dělat,“ přiblížil Varaďa.

„Už den před utkáním jsem klukům říkal, že cítím, že tenhle zápas zvládneme. I když bod je parádní, ale ještě víc si cením výkonu. A toho, co z těch kluků bylo vidět. Tohle mi v zápase s Němci chybělo. Teď za to byli odměněni. Bod je v téhle těžké skupině velmi dobrý,“ dodal trenér.

Co ho nepotěšilo, v závěru druhé třetiny přišel o útočníka Jana Jeníka. „Prognózy, které aktuálně máme, nevypadají moc dobře. Do zápasu s Kanadou určitě nenastoupí. Během úterý podstoupí vyšetření, pak budeme vědět, jaký je rozsah toho zranění,“ přiblížil Varaďa. „Takové věci prostě jsou, my se s tím snažíme vypořádat. Věřím, že i tým se tomu oddá, aby kluci za sebe navzájem zaskočili. Nakonec to byl Petr Čajka, který nehrál přesilovku, ale vstřelil ten vyrovnávací gól. Byla tam spousta věcí, které se mi hodně líbily,“ doplnil.

Naproti tomu v dobrém světle se ukázala náhrada za zdravotně indisponovanou brankářskou jedničku Dostála Lukáš Pařík. „První zápas, důležitost utkání, těžký soupeř… Lukáš to neměl jednoduché. Myslím, že se s tím vypořádal velmi dobře. Možná dostal jeden slabší gól při signalizovaném vyloučení, tam ho zřejmě ta střela překvapila. Podal ale excelentní výkon a naše barvy podržel,“ ocenil Václav Varaďa.

Předjímat, co bude a jak bude v úterý, moc nechtěl. „Nerad bych předbíhal, jestli tenhle bod bude klíčový. Na silvestra před námi hrají Rusové s Německem, pak my s Kanadou. V této skupině může každý porazit každého,“ má jasno šéf střídačky.

„Pro nás trenéry se nic nemění. Nebudeme spekulovat, že Rusové vyhrají. Brankáři jim moc nechytají, my nemůžeme na nic spoléhat. Naši kluci budou hrát na maximum. Jen bych se rád vyvaroval faulů, které máme. To mě tedy v naší hře hodně štve, ubírá nám to sílu. Při tom počtu hráčů, kteří už nemohou naskočit, je to vysilující. Na těchto věcech bych rád zapracoval. I když rozhodcování rozhodčích je hodně slabé. Hráči v podstatě někdy nevědí, co bude faul. A co ne,“ uzavřel Varaďa.