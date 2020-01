Ze zápasu s Karvinou berete tři body, výhra se ale lehce nerodila…

To máte pravdu. Dvě třetiny jsme byli sice lepší, ale trápili jsme se a nedávali vyložené šance. Nebyli jsme prostě schopni dát branku.

Brzy jste vedli, ale Karviná výsledek otočila. Kde se stala chyba?

Hráli takový nepříjemný hokej. Když jsme se k nim dostali do pásma, kotouče strašně rychle vyhazovali. Útočníci na to čekali a chtěli jezdit do brejků. Ze začátku se jim to celkem dařilo a dělali nám tím problémy.

Dlouho vás trápil brankář Karviné Ovčaří…

Těžko říct, čím to bylo. Asi zachytal dobře, ale na druhou stranu jsme některé šance měli proměnit. Ve třetí třetině jsme to naštěstí zlomili.

Vy jste nastřílel hattrick, jak vaše branky padly?

Víceméně to byly tři takové téměř totožné góly. Třikrát jsem dostal puk do mezikruží a dobře se to proměňovalo. Spoluhráči mě pěkně nacházeli (pousměje se)

Vzpomenete si na svůj poslední hattrick?

To si vzpomenu, bylo to v loňské sezoně doma s Horním Benešovem. Jen už přesně nevím, kdy to bylo, ale myslím, že někdy v lednu nebo v únoru.

Kolik vás to bude stát?

Ještě to úplně nevím, ale pokladník David Galvas už mě na něco upozorňoval. Přesnou částku se dozvím na úterním tréninku, snad ke mně bude šetrný (smích).

Máte pátou výhru z posledních šesti zápasů, vrací se starý dobrý Krnov?

Určitě. Měli jsme nějakou marodku, nedávno přišel Filip Kolbert, který chytá výborně. Nedostává góly a je pro nás velkou jistotou.

V poslední době vás kosila zranění, s Karvinou už jste hráli na tři pětky…

Bylo to znát, náš výkon byl takový živější, díky čemuž jsme více útočili. Věřím, že to v tomto směru bude z naší strany ještě lepší.

Aktuálně jste šestí, kde byste po základní části chtěli být?

Ideálně bychom chtěli být v první čtyřce, abychom začínali doma, ale hlavní pro nás v tuto chvíli je to, že už máme jistotu play-off. Pokud se to ale nepovede, tak z toho ale nějak špatní určitě nebudeme.

Co říkáte na výkony Filipa Kolberta? Vrátila se vám s ním jistota v obraně…

Znám už jej hodně dlouho, věděl jsem, že bude chytat skvěle. Pro celý tým je velkou oporou a máme vzadu jistotu. Snad mu taková forma vydrží co nejdéle.

Ve středu jedete do Studénky, tam vás nic jednoduchého nečeká…

Dobře se nám se Studénkou hraje, jejich herní styl nám sedí. Tím, že jsou nahoře, tak se navíc vyhecujeme a chceme tam nějaké body určitě urvat.

Máte dvanáct branek. Vytyčil jste si nějakou metu, na kterou byste se chtěl dostat?

Abych byl upřímný, tak na nějaké osobní statistiky tak úplně nehledím. Samozřejmě jsem rád, když mi to tam spadne, ale důležité jsou týmové výsledky.