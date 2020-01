Bod s druhým celkem tabulky, to se počítá…

Je to pro nás velký úspěch. Konečně jsme měli čtyři lajny, nestálo to na pár hráčích. Po celý zápas jsme mohli být v tempu. Když přišlo nějaké vyloučení nebo zranění, tak jsme se mohli zastoupit. Za bod jsme rádi, snad se potvrdí přísloví: Jak na Nový rok, tak po celý rok (pousměje se).

Inkasovali jste už po minutě, nicméně vyrovnávací branka přišla záhy…

Myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře, mohli jsme hned dát gól. Pak přišlo možná lehké podcenění, ale hned se nám podařilo vyrovnat. Posunul jsem puk Mlýňasovi a hned jsem zvedal ruce (smích).

Co vaše branky? Hlavně tedy ta druhá při hře v šesti.

Popravdě jsem dal jen jednu branku. Při té na 3:2 střílel Michal Mlýnek, u rozhodčích možná došlo k nějaké chybě v komunikaci. U druhé branky jsem do poslední vteřiny věřil, že vyrovnáme. Střídali jsme tři lajny, byl jsem v tempu. Dostal jsem trochu prostoru v útočném pásmu, tak jsem si sjel na osu a vystřelil. Jejich bek stál před brankářem, snažil jsem se to tlačit pod břevno. Moc jsem si tu branku užil, bylo tam hodně emocí.

Asi jste věřil, že to v prodloužení zlomíte na svou stranu, přišla ale dvě vyloučení…

Kluci z Těšína šli ještě před koncem třetí třetiny do nebezpečného protiútoku, který jsme zastavili faulem. Ferovi (Radovan Fraš) se to moc nelíbilo a ještě dostal desítku. Rozhodčí situaci moc nevycítil a trošku nás to oslabilo. Pak nám vyloučili i Kryštofa Kadulu, ale nemůžeme se na to vymlouvat, protože jsme to ustáli. Měli jsme i šance, ale hráč nás přebruslil a dal gól.

V posledních týdnech Benešov pravidelně boduje a jste schopni hrát s každým, v úvodu sezony tomu tak nebylo. Co se změnilo?

Určitě je to tím, že jsme začali chodit ve větším počtu. Musím určitě zmínit také Michala Mlýnka, je pro nás velkou posilou. Pomohl nám i po psychické stránce. Zvedli se i ostatní kluci jako Petr Krupa, Honza Cygal, Drndič… Trénujeme ve třech lajnách a je to znát. Ze začátku jsme si mysleli, že když nemáme tahouny, tak to prostě nepůjde. Teď ale zjišťujeme, že se hrát dá s každým. Stačí hrát trochu obětavě.

S osmnácti body vedete klubovou produktivitu…

To popravdě nevím. Jsem ale samozřejmě rád za každý bod, zvlášť když pomůže týmu k nějakému výsledku. Těší mě i to, že se teď dostávám do nějaké role tahouna, který sbírá body. Není to ale rozhodně jenom o mně, je to zásluha celého týmu.

Chtěl jsem se vás zeptat, jestli vám to nohy trošku nesvazuje, ale vypadá to, že je to přesně naopak…

Vůbec. Na led jdu vždycky s čistou hlavou, je mi jedno, jestli něco udělám dobře, nebo špatně. Jdu si to užít, je to pro mě vyloženě zábava, vůbec neřeším, jestli se ode mě body čekají, nebo nečekají. Hraji prostě pro lidi, pro rodinu a chci pomoct týmu.

Jedenáct bodů ztrácíte na play-off, je ještě ve vašich silách to stáhnout?

Rád bych to ještě stáhl, je to podle mě v našich silách. Musíme si ale udržet výkonnost z posledních zápasů a nesmí se nám zranit Drnda. Důležitá bude i docházka. Nic nebudu vzdávat před koncem, i když samozřejmě tato sezona je taková překlenovací a chceme hlavně ustálit tým. To je pro nás hlavní, play-off by byla jen přidaná hodnota.

TOMÁŠ CHALUPA