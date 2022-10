„Věděli jsme se, co nás v Uničově čeká. Také jsme na to byli připraveni,“ začal utkání komentovat trenér Horního Benešova Martin Mičola. „Celkově se hrál pěkný hokej. Byli jsme trochu lepším týmem. Nicméně nakonec o vítězi rozhodly samostatné nájezdy,“ pokračoval hostující stratég. „Je škoda, že se nám nepodařilo využít některé naše šance. V koncovce nám to trochu drhlo,“ přiznal Martin Mičola. Ještě šest minut před koncem hosté vedli. Nakonec ale přišly chvíle uničovského útočníka Kratěny. Ten vyrovnal a nakonec rozhodl i samostatné nájezdy, a to v šesté sérii. Hostující Mlýnek totiž nedal. „Bod bereme. Musím také pochválit našeho brankáře Drndu, který nás podržel,“ zakončil Martin Mičola.