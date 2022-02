Hokejisté z Horního Benešova mají v plánu vylepšit už tak povedenou sezonu. V sobotu vstoupí do semifinálové série krajské ligy proti horkému aspirantovi na titul – Bohumínu. Svěřenci trenéra Martina Mičoly mají jasno, chtějí do finále.

Hornímu Benešovu začínají semfinálové bitvy | Foto: Jan Pitřík

„V semifinále jsme dostali Bohumín. V této fázi soutěže je už jedno, koho dostanete,“ řekl zkušený útočník Horního Benešova Tomáš Polok. „Čeká nás nejlepší tým soutěže. My jdeme do série s tím, že si to chceme užít. Uvidíme, na co to bude stačit, ale cíl v kabině je jasný, chceme finále,“ zakončil zkušený útočník. První duel série hrané na dvě vítězná utkání je na programu v Bohumíně v sobotu, a to se začátkem v 17.30.