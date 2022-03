„Zápas se nám nepovedl,“ povzdechl si po utkání útočník Horního Benešova Tomáš Polok. „Začátek byl ospalý, do toho rozhodčí uzná gól, když branka je předtím už deset vteřin posunuta. K tomu jsme hráli pořád v oslabení, a to je velký problém,“ pokračovala domácí opora. „Bohumín hrál velmi zkušeně a trestal naše chyby,“ hledal Polok příčiny porážky. „K výkonu sudího se více vyjadřovat ani nebudu. V dnešní době, mi za to takový člověk nestojí,“ dodal.