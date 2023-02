„Bylo to infarktový zápas,“ začal první zápas série hodnotit trenér Horního Benešova Martin Mičola. „Vstup do utkání nám vyšel. Ve druhé třetině jsme už vedli 3:0 a vypadalo to, že utkání dotáhneme v klidu do vítězného konce. Bohužel se tak nestalo,“ pokračoval hostující stratég.