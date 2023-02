Benešovští zvládli na jedničku úvodní duel ve Studénce, který vyhráli 6:5, když vítěznou branku vstřelil v prodloužení Petr Christ. „Věděli jsme, že Studénka má kvalitní tým. Do odvety jsme šli s taktikou, kterou všichni do puntíku plnili, což byl základ,“ řekl na úvod svého hodnocení trenér Horního Benešova Martin Mičola.

Domácí měli dobrý vstup do zápasu. „Vytvořili jsme si tříbrankový náskok. To nás uklidnilo, navíc v brance jsme měli výborného Waneckého,“ pochvaloval si kouč vítězného týmu. „Studénka sice kousala, ale my jsme ji toho moc nedovolili,“ doplnil Mičola.

Horní Benešov má zkušený tým, který tvořen převážně z hráčů, kteří prošli opavským Slezanem. Je vidět, že vyřazovací boje mu sedí. „Play off je úplně jiná soutěž. Je vidět, že kluci si ho užívají. Věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo,“ poznamenal trenér.

Na zápas dorazily více než tři stovky diváků. „Atmosféra byla báječná. Děkujeme za podporu. Věřím, že na Orlovou jich dorazí ještě více,“ přeje si Martin Mičola.

TJ Horní Benešov – Studénka 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Vlašánek (Hendrych, Tichý), 14. Tichý (Měch, Polok), 15. Bršlica (Měch, Hendrych), 31. Tůma (Měch, Polok), 40. Hlísta (Tichý, Vaněk), 47. Kocián (Měch, Tůma). Konečný stav série: 2:0.

Horní Benešov: Wanecki – Tichý, Christ, Tůma, Bršlica, Podzimný, Hejhal – Vlašánek, Polok, Hendrych – Kocián, Měch, Vrabel – Hlista, Fraš, Vaněk – Čermák. Trenér: Martin Mičola.