„Měli jsme problémy se sestavou, museli jsme ji lepit,“ vzal si slovo hornobenešovský trenér Martin Mičola. „Vstup do zápasu jsme měli dobrý, naše hra až tak špatně nevypadala. Bohužel šance, které jsme měli, se nám proměnit nepodařilo. Špatná koncovka nás trápí už od začátku letošní sezony,“ přiznal hostující kouč. „Ve druhé části druhé třetiny nás domácí definitivně zlomili. Přišlo mi, že na co sáhli, to jim vyšlo,“ uzavřel své hodnocení Martin Mičola.