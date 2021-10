Hokejisté se Horního Benešova se v Krajské hokejové lize rozjeli. V sobotu si na domácím ledě poradili s karvinským Sokolem, který porazili 6:2.

Jan Drnda, opora Horního Benešova | Foto: Michal Pokorný

„Nevěděli jsme co můžeme do Karviné čekat, hrál proti nám soupeř, jehož sestavu tvoří mladí hráči,“ řekl útočník Horního Benešova Tomáš Polok. „I když jsme po první třetině prohrávali 1:2, tak jsme byli po celé utkání lepším týmem. Bylo jen otázkou času, kdy nám to tam začne padat. Máme třetí výhru v řadě a chceme přidat další,“ uzavřel zkušený útočník.