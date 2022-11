„Orlová doposud neztratila v soutěži ani bod. Do Orlové jsme jeli s cílem uhrát dobrý výsledek, což se nám podařilo,“ usmíval se po utkání trenér Horního Benešova Martin Mičola. Hostující celek se ve druhé třetině dostal do dvougólového vedení. Jenomže přišla třetí třetina a domácí se vrátili do hry. „Bohužel tentokrát nás trápila trochu nedisciplinovanost. Ale fauly vyplývaly ze hry. Dostali jsme dva góly v oslabení a jeden hned po jeho vypršení. Za stavu 5:5 jsem měl trochu obavy z toho, abychom nějaký ten bod nakonec urvali,“ přiznal hostující stratég. Ovšem přišla 59. minuta a k vidění byla spolupráce dvou bývalých útočníků opavského Slezanu. Ivo Kocián přihrávkou zpoza branky našel Tomáše Měcha a ten se nemýlil. „Závěr jsme si už pohlídali. Je to pro nás cenné vítězství,“ přiznal trenér Mičola.