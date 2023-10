Druhé utkání v sezoně už hornobenešovským hokejistům vyšlo. Na ledě Frýdku – Místku po dobrém výkonu porazili domácí rezervu Rysů 5:2.

Horní Benešov porazil Frýdek a vyhlíží Uničov. | Foto: Deník/Jan Šimák

„Před zápasem jsme měli problém se složením sestavy, trochu jsme ji i lepili,“ přiznal trenér Horního Benešova Martin Mičola. „Stanovili jsme systém, který chceme hrát a také taktiku. Kluci vše plnili, jak měli, což se odrazilo do výsledku,“ pochvaloval si hostující kouč.

Horní Benešov šel v první třetině do vedení, domácí ve druhé části srovnali. „Inkasovali jsme gól, avšak naše hra byla dobrá. Věřil jsem, že dáme další góly, a to se také stalo. Vycházeli jsme z dobré defenzivy. Výborně zachytal Michal Wanecki. To byly hlavní důvody naši výhry. Kluky musím pochválit, stejně tak naše fanoušky, kteří nám vytvořili domácí prostředí,“ zakončil Martin Mičola.

Další zápas odehraje Horní Benešov už v pátek. V 18.30 hostí Uničov.

Frýdek – Místek B – Horní Benešov 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 27. Říhošek, 50. Hudeček (Říhošek) – 14. Džemla (Měch, Polok), 36. Hlísta (Hejhal, Tichý), 39. Tůma (Fraš, Vrabel), 52. Tichý (Měch, Mlýnek), 60. Vrabel (Měch, Tichý).

Horní Benešov: Wanecki – Tichý, Christ, Tůma, Dusík, Chudoba – Džemla, Polok, Mlýnek – Fraš, Měch, Vrabel – Hlísta, Hejhal, Adamczyk. Trenér: Martin Mičola.