„Důležitější zápas jsem za Horní Benešov ani nehrál,“ řekl hornobenešovský útočník Tomáš Polok. Jeho tým v sobotu Bohumínské na jejich ledě zaskočil. „Utkání nám vyšlo po všech směrech. Ale je to play off. Každý zápas je úplně jiný,“ uvědomuje si zkušený útočník. „Budou rozhodovat maličkosti. Bojovnost, a to kdo udělá měně chyb,“ hledá Polok klíč k úspěchu. „Důležitá je taky disciplína. Jinak si myslím, že kvalita je na naší straně,“ přidal další postřeh.