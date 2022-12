Opava rozdávala basketbalovou radost, Kolínu dala stovku

Do druhé třetiny exopavský gólman už zase naskočil. „Klobouk dolů před ním. Kousl se a zápas do chytal,“ chválil Martin Mičola. Po polovině zápasu šli Uničovští znovu do vedení. „Ani druhý gól v naší síti nás nerozhodil. Pomohli jsme si v přesilovkách a zápas otočili v náš prospěch,“ podotkl šéf domácí lavičky.

Ve třetí třetině gól k vidění dlouho nebyl. „Utkání bylo otevřené až do samotného závěru. My jsme naštěstí vedení udrželi a nakonec přidali čtvrtou branku při power play soupeře,“ zakončil Martin Mičola.

TJ Horní Benešov – HC Uničov 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Kocián (Tůma), 38. Tichý (Měch, Mlýnek), 39. Mlýnek (Tichý, Tůma), 60. Polok (Měch) – 10. Kratěna (Halouska), 32. Handl (Kuba).

Horní Benešov: Wanecki (17.-20. Tengler) – Tichý, Christ, Tůma, Čermák, Pavelek, Bršlica – Hlista, Polok, Mlýnek – Kocián, Měch, Vrábel – Pražák, Hejhal, Vaněk. Trenér: Martin Mičola.