„Na co jsme sáhli, to bylo špatně. Chybělo nám nasazení, pohyb. Byli jsme totálně odevzdaní,“ hledal těžké slova hornobenešovský útočník Tomáš Polok. „Musíme tento zápas hodit za hlavu, dobře potrénovat a připravit se na sobotu. Věřím, že diváci nám pomohou k výhře. Všem, co nám fandí, se chci za náš výkon ve Frýdku omluvit,“ zakončil zkušený útočník.