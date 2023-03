Středeční zápas v Orlové jeho týmu nevyšel, prohrál ho 1:6. „Domácí potvrdili svou velkou kvalitu. My jsme se více než polovinu zápasu ale drželi,“ poznamenal trenér Horního Benešova. Zlom přišel na konci druhé třetiny. „Orlová na konci druhé třetiny využila přesilovku. Šla do vedení 3:1. My jsme ve třetí třetině otevřeli hru, a to byla voda na mlýn domácích. Dali nám další tři branky a zaslouženě vyhráli,“ vracel se ke středeční porážce Martin Mičola.