Rodák z Horního Benešova, hokejový útočník Marek Brada, se objevil v nominaci kouče reprezentační osmnáctky Jakuba Petra pro dvojzápas na Slovensku. Dvanáctého a třináctého února sehrají Češi dva duely v Piešťanech proti domácím Slovákům.

Marek Brada | Foto: Ronald Hansel, Juniorský hokej

Sedmnáctiletý Brada už druhým rokem působí ve švédském IF Björklövenu. V letošní sezoně odehrál za juniorku osm zápasů, ve kterých si připsal stejný počet bodů, a to za pět branek a tři asistence. V poslední době existovala možnost, že se vrátí do Česka a bude působit v Litoměřicích. Vnuk bývalého elitního rozhodčího Oldřicha Brady si v minulosti prošel jak šestnáctiletou, tak sedmnáctiletou reprezentací. Na klubové úrovni hrával za Opavu a Vítkovice.