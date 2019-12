Hokejový šampionát juniorů zná oficiální píseň. Složila ji třinecká Lake Malawi

Hokejový šampionát hráčů do 20 let, který se od 26. prosince do 5. ledna uskuteční v Ostravě a Třinci, už zná interpreta i jím složenou oficiální píseň mistrovství světa. Je jím populární skupina Lake Malawi.

Skupina Lake Malawi. | Foto: Tomáš Gal