„Klukům věřím, že to už doma dají, sérii ukončí. Už se těším na dalšího soupeře, kterého taky vyřadíme,“ podotkl velký fanoušek Slezského FC, krnovských hokejistů a Chomýže Pavel Jatzek známý jako Džeky.

„Ve Frýdku to bylo zpočátku nervózní, ale pak už to šlo. I my fanoušci jsme byli ze začátku chladní,“ řekl fanoušek Strojosvitu. „Druhá třetina byla už lepší, třetí úplně bombová,“ pokračoval v povídání.

Dojem na něj udělala i hala Polárka. „Krásný stadion, ve kterém je teplo. Jen fanoušci Frýdku jsou burani,“ přidal svůj další postřeh.

Na zápas cestoval s týmem autobusem. „Kluci nás berou a tak to má být,“ zdůraznil. Dnes v Krystal aréně čeká slušnou návštěvu. „Mohla by přijít pětistovka, jako na derby s Benešovem. Připraveno bude i choreo,“ odtajnil.

Dnešní zápas v Krnově začíná v 18 hodin.