Domácí vyrukovali i s navrátilcem Michalem Mlýnkem v sestavě, brzy ovšem prohrávali. Poprvé a také naposled v utkání poslal Krnov do vedení Polok. Relativně brzy ale vyrovnal Zigmund, tentýž hráč navíc se navíc ve 14. minutě prosadil ještě jednou a domácí vedli.

Překvapivý výsledek začínal dostávat ještě reálnějších obrysů ve druhé třetině. Na rozdíl dvou branek zvyšoval Mlýnek, Zigmund navíc dokonal hattrick a bylo to už 4:1. Hned v úvodu třetiny dal Krnovským naději Beneš, domácí ale drama nepřipustili. V závěru to ještě hosté zkoušeli v šesti. A za to byli potrestáni, konečnou podobu výsledku stanovil Volf.

„Zápas se mi moc nelíbil, na krajský přebor tam byly některé zákroky dost sprosté. Nicméně jsem rád, že jsme navázali na náš zlepšený herní projev, kterým se v posledních zápasech prezentujeme. Zezačátku jsme měli trošku přeskládané lajny, takže si to chvilku sedalo. Od vyrovnávací branky jsme ale šlapali a vyhráli zaslouženě. Díky výbornému výkonu Drndiče to mohlo být s nulou, i tak jsme ale za výsledek rádi,“ usmíval se po utkání hornobenešovský stratég Martin Mičola.

To na druhé straně barikády byla pochopitelně spokojenost o poznání menší. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, deset minut jsme hráli to, co jsme měli, ale po jedné chybě bylo vyrovnáno. Domácí se chytli a jejich bojovná hra slavila úspěch,“ hodnotil duel trenér Krnova Pavel Hulva.

„Trápí nás marodka, netrénujeme ani v pětkách, což je špatně. Snad se to dá dohromady po Vánocích,“ přeje si šéf krnovské lavičky.

HORNÍ BENEŠOV – KRNOV 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Zigmund (Hejhal), 14. Zigmund (Vaněk), 33. Mlýnek (Harabiš), 35. Zigmund (Vaněk), 59. Volf – 3. Polok (Beneš), 41. Beneš (Zouhar). Rozhodčí: Trombík – Chamrád, Puczok.

Vyloučení: 6:6, bez využití.

Horní Benešov: Drnda (Tengler) – Volf, Pělucha, Čermák, P. Adamczyk, Cygal, Harabiš, Trávníček – Fraš, Berka, Kadula, Kret, Vrabel, Vaněk, Hejhal, Zigmund, Adamec, Hlista, Krupa, Mlýnek. Trenér: Martin Mičola.

Krnov: Mužík (od 35. Wittek) – Havlíček, Dohnal, Zouhar, Kysela, Hon – Beneš, Závodník, Svoboda, Kostovský, Michálek, Kubík, Polok, Ševčík, Hudečka, Tošenovjan. Trenér: Pavel Hulva.