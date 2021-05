"Personální obsazení realizačního týmu zůstává beze změn,“ hlásil manažer HK Krnov Michal Pokorný. To znamená, že u trenérského kormidla pokračuje Pavel Hulva a asistenta mu bude dělat David Galvas. „David je čerstvě po operaci kolene. Chce ale ještě hrát, což je pro nás dobrá zpráva, bude nadále plnil roli hrajícího asistenta,“ pousmál se krnovský manažer.

Tým se zatím připravuje ve venkovním prostředí. „Střídáme fotbalové hřiště v Krnově s beach volejbalovými kurty na Kolofíkově nábřeží,“ přiblížil Pokorný. „Ve vnitřních prostorech zatím příprava povolena nebyla,“ dodal.

Co se týká hráčského kádru, tak v něm to na žádné velké zemětřesení nevypadá. „Ještě jsem se všemi kluky nemluvil, ale ti, co začali s přípravou, mají velkou chuť, což ani sám nečekal,“ přiznal manažer Strojosvitu, s tím, že v novém ročníku vyjede na led Krystal arény i zkušený obránce Jaromír Bednárek.

Otázkou je, jak bude Krajská liga vypadat, zda se do ní všechny týmy přihlásí. „My jsme přihlášku už podali,“ potěšil Pokorný krnovské fanoušky. Jisté je, že nováčkem by měl být tým Orlové U21.