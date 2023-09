/FOTOGALERIE/ Krnovští hokejisté mají za sebou první zápas přípravy. Na domácím ledě podle očekávání nestačili na druholigovou Opavu, které podlehli 0:7. V sestavě Strojosvitu se objevili i hráči Slezanu, kteří by měli mít v Krnově vyřízený střídavý start. Další duel přípravy čeká na svěřence trenéra Davida Galvase už dnes, a to na domácím ledě s Orlovou.

Krnov - Opava 0:7 | Foto: Michal Pokorný

„Přesně jsem věděl, jak bude utkání s Opavou probíhat. Dokud jsme měli síly a stačili se soupeřem bruslit, což bylo tak do půlky zápasu, celkem to šlo. Hlavně ve třetí třetině jsme se už jenom bránili, Opava byla úplně někde jinde,“ řekl krnovský kouč David Galvas. „Musím si rýpnout do vlastních řad. Pokud nebudeme trénovat, nebudeme konkurence schopni týmům v krajské lize. Vadí mi taky to, že led v Krnově byl až osmého záři. Uškodilo to v tréninku, jak mužskému týmu, tak mládežnickým výběrům. Všichni bychom byli dál,“ podotkl kouč HK Krnov.

Zaostřeno na okres: Došlo už i na Chomýž, Karlovice daly jedenáct branek

V sestavě Krnova se objevili i opavští hráči Horizal, Buršík, Horný a Pachula. „Měli by mít u nás vyřízený střídavý start. Proti Opavě hrál i Kotásek, toho si nakonec ale trenér Zdráhal nechává,“ prozradil David Galvas.

Dnes hraje Krnov další zápas, na domácí ledě hostí od 18 hodin Orlovou.

HK Krnov – HC Slezan Opava 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Vojtovič, 13. Vašenka (Štěpánek, Kadula), 31. Vašenka (Beránek, Štěpánek), 36. Štindl (Štindl), 38. Beránek (Šindelář, Vojtovič), 58. Rousek (Ludvík), 60. Ludvík (Rousek, Beránek). Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:2.

Krnov: Vítek (Kolbert) – Pachula, Dohnal, Beneš, Kocián, Hendrych, Hon – Hudečka, Peterka, do 21. Kotásek, Kostovský, Kubík, Havlíček, Horizral, Horný, Buršík, Rubý, Rybka, Hon. Trenér: David Galvas