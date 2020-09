HC Bruntál pořádá nábor do hokejové přípravky

Hokejový klub z Bruntálu pořádá nábor do týmů přípravek. Ten proběhne ve dvou dnech, a to v úterý dvaadvacátého a devětadvacátého září v čase od sedmnácti do osmnácti hodin. Akce proběhne na hřišti s umělou trávou vedle zimního stadionu.

Bruntálští Banditi pořádají nábor | Foto: Externista