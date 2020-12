Mladý Barinka začínal v opavském Slezanu, prošel pražskou Spartou, kromě toho působil v akademii rakouského Salzburgu, který působil v české juniorské extralize. Barinka v základní části udělal v devětatřiceti zápasech pětašedesát bodů a dalších čtrnáct přidal ve vyřazovacích bojích. Poslední dvě sezony strávil v kanadském Halifax Mooseheads.

„Řešil jsem s agentem, co dál. Dospěli jsme k názoru, že jelikož mám německý pas, zkusím to v Německu. Byl jsem na kempu v Kolíně, uspěl jsem a podepsal s klubem smlouvu,“ prozradil Deníku Marcel Barinka.

Bezesporu se u něj jedná o důležitý krok v jeho začínající kariéře. Jenomže to má jeden háček. Mladý hokejista se kvůli německé štaci musel omluvit z reprezentace a oheň byl na střeše. Hlavně reprezentační kouč Filip Pešán Barinkovo rozhodnutí kritizoval.

„Trenéru Mlejnkovi jsem to vysvětlil. Není to o tom, že bych nechtěl reprezentovat, ale kdybych odjel na reprezentační kemp, vypadl bych z tréninku. Jelikož soutěž v Německu začíná kvůli koronavirové pandemii až v prosinci, dveře v Kolíně bych si zavřel,“ vysvětloval Marcel Barinka. Více už s mladým hokejistou v následujícím rozhovoru, premiéru v německé nejvyšší soutěži si odbude sedmnáctého prosince proti Düsseldorfu.

Marceli, podepsal jste kontrakt v Kolíně nad Rýnem. Jak k tomu došlo?

S agentem jsem řešil svou budoucnost. Bylo několik možností, jakým směrem by má kariéra mohla směřovat. Jelikož vlastním německý pas, nabízela se možnost angažmá v Německu. Odjel jsem na testovací dny do Kolína, absolvoval jsem s týmem kemp a nakonec dostal smlouvu. Jsem za to rád, beru to jako posun dopředu.

Jaká je vaše momentální pozice v týmu?

Vzhledem ke koronavirové pandemii se začíná nejvyšší soutěž v Německu hrát až v prosinci. Jsme v přípravě a očekávání. Zatím to vypadá, že bych měl jako mladší hráč nastupovat ve třetí lajně. Celkově se mi ale v Kolíně líbí. Město je hezké, aréna taky. O mě osobně je také dobře postaráno. Dostal jsem auto, bydlení, na nic si nemohu stěžovat.

Kvůli angažmá v Kolíně jste ale vypadl z reprezentace a tím jste přišel o světový šampionát dvacítek…

To je pravda. S trenérem reprezentace jsem o tom mluvil. V Kolíně mi dali šanci, dostal jsem smlouvu, a kdybych nyní odjel na dlouhý kemp, zavřel bych si u nich dveře. Vypadl bych na dlouhou dobu z týmového tréninku. Snad to lidé pochopí, pro mě je angažmá v Německu velkou výzvou.

Pro vás není Kolín první štací, prošel jste akademií rakouského Salzburku…

Působení v akademii bylo pro mě velkou zkušeností, dalo mi to strašně moc. Organizace fungovala velmi dobře, kromě samotného hokeje nás připravovali na život profesionálního hokejisty, ať už tréninkově nebo co se týká například životosprávy.

Loni jste hrával za mořem, za Halifax Mooseheads, proč jste v Kanadě nezůstal?

Na Halifax taky rád vzpomínám, ale koronavirová pandemie toho moc změnila. Ve svém věku potřebuji hrát zápasy, proto jsem se vrátil do Evropy, kde se chci ukázat.

Byly i jiné nabídky než ta z Kolína?

To ano, ale ta z Kolína mě oslovila nejvíce.

Kolínští Žraloci měli přitom existenční problémy. Dokonce je zachraňoval fotbalový útočník a bývalý německý reprezentant Lukas Podolski…

Klub na tom nebyl moc dobře. Lukas Podolski se rozhodl pomoci. Dělaly se permanentky a díky němu se sehnaly finance, přišli noví sponzoři. Klub se nastartoval. Lukas je strašně populární a dokonce je napsán i na naší soupisce.

Vaším dědou je bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik, hodně vám radí?

S dědou jsem pořád v kontaktu. O hokeji ví všechno, radím se s ním. Jeho názory si beru k srdci. V hokeji toho hodně dokázal a dokáže mi pomoci.

Děda má ale i své kritiky. Nedal už vám to někdo někdy, jak se říká, sežrat, že Alois Hadamczik je vaším dědou?

Narazil jsem v životě na lidi, kteří ho kritizují. Ale hlavu si z toho nedělám, je to jejich problém, oni s tím musí žít. Už to přecházím mávnutím ruky.

Brzy se dočkáte své premiéry…

Už se těším. Začínáme sedmnáctého prosince. Věřím, že se nám bude dařit. Kolín je pro mě velkou výzvou, chci se co nejrychleji adaptovat v dospělém hokeji.

Alois Hadamczik o svém vnukovi

Zdroj: VLM

"O zájmu Kolína věděl od léta. Bylo ale jasné, že nejdříve musí zvládnout přípravný kemp. Šanci dostal a chytil ji. Říkal jsem mu, že před léty jsem doporučil do Kolína Jozefa Stümpla, který hrával v Nitře, nakonec, tuším po dvou sezonách v Německu, udělal kariéru v Bostonu. Německo je pro Marcela ideální soutěží, hraje se v ní s velkým nasazením. Ještě před angažmá v Německu jsem řešil jeho angažmá ve Vítkovicích, Roman Šimíček se byl na něj podívat v Brně, když hrál za nároďák, ale pak už se neozval. Někdo může namítat, že Marcel nechce reprezentovat, jelikož odmítl kemp dvacítky. Svou roli hrál fakt, že německá soutěž je letos zkrácená, ještě nezačala. Proto jeho rozhodnutí hrát za Kolín schvaluji a podporuji. Velmi mě potěšila reakce Milana Antoše a Martina Procházky, kteří krok mého vnuka chápali. A výrok pana Pešána? Tomu vzkazuji, že se má hlavně starat o reprezentační áčko. Je to člověk, který sedí na několika židlích, což nelze zvládat. Stále platí to, co už jsem několikrát řekl: „Výchovu mladých hokejistů děláme momentálně hodně špatně.“