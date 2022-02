„Chtěl jsem si vyzkoušet angažmá v zahraniční. To byl i důvod, proč jsem se přihlásil do přípravného kempu, který byl jakýmsi draftem,“ přiblížil Tomáš Kozák. „Hráli jsme zápasy a majitelé klubů nebo manažeři si vybírali hráče, to byl i můj případ,“ prozradil jednatřicetiletý rodák z Oder.

Na kempu zaujal. Nabídka přišla ze srbského klubu SKHL Crvena Zvezda Bělehrad. „Zprvu to vypadalo, že se nedomluvíme, tak jsem to i bral. Pak se mi ale za dva týdny ozvali, ať přijedu na turnaj do Běloruska. Tím začalo mé srbské dobrodružství,“ pokračoval v povídání Tomáš Kozák.

Jeho celek působil v mezinárodní soutěži. „Kromě dvou srbských týmů v lize ještě hrály kluby z Chorvatska a Slovinska,“ popisoval jednatřicetiletý gólman. Kromě Crvene Zvezdy se jednalo ještě o klub HK Novi Sad. Hokej v Srbsku není na vrcholu popularity. „Je jasné, že v Srbsku jasně vede basketbal s fotbalem. Hokej není v popředí zájmu. Diváci chodili na zápasy tak, jak asi u nás na druhou hokejovou ligu. Záleželo hodně na soupeři,“ poznamenal Tomáš Kozák. „Co se týká úrovně, tak i ta byla srovnatelná s naší druhou ligou,“ dodal.

Tomáš Kozák nakonec vydržel v Srbsku čtyři měsíce. „Klub nedodržel dohodu, kterou jsme měli. Před mým angažmá jsme se domluvili, že se budeme s domácím brankářem střídat a pak bude chytat ten lepší z nás. Jenomže, jak se nakonec ukázalo, byl to synovec prezidenta klubu, tak dostával více šancí on,“ popisoval jednatřicetiletý gólman důvod svého konce v Bělehradu. „Byla to pro mě ale zajímavá zkušenost. Klub fungoval na profesionální bázi. O hráče bylo postaráno co se týká i ubytování a stravy,“ prozradil ještě Kozák.

Rodák z Nového Jičína kromě Ďáblů chytal i za rivala z Kopřivnice. „Proti Novému Jičínu jsem ale nenastoupil, takže jsem pikantní souboje nezažil. Kopřivnice hrála kraj a chtěla postoupit do druhé ligy. To se nám nakonec povedlo. Naopak ale ano,“ vracel se k angažmá v klubu z města tatrovek.

V současné době hájí Tomáš Kozák branku Studénky v krajské lize. „K hokeji jsem se vrátil po pauze vynucené prací v zahraničí. Do Studénky mě zlákal můj kamarád Václav Martiničík,“ řekl o angažmá ve Studénce zkušený gólman.

V letošní sezoně by s klubem z Novojičínska rád uhrál co nejlepší výsledek. „Nemáme špatný tým. Teď jsme měli menší výpadek, ale věřím, že nás výhra nad Krnovem nakopla a výsledky budou lepší a lepší,“ zakončil povídání Tomáš Kozák.