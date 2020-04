Bude zkušený hokejový obránce David Galvas hrát za krnovský Strojosvit i v příští sezoně? Naděje je velká.

David Galvas chce ještě v kariéře pokračovat. | Foto: Petr Widenka

Bývalý extraligový bek má i ve čtyřiačtyřiceti letech velkou chuť do hokeje. Otázkou je ale jeho zdravotní stav. Nicméně rád by do Krnova přivedl i svého slavnějšího bratra Lukáše, který v minulosti nastupoval i za národní tým.