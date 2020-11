Krnovští před nucenou pauzou stihli odehrát pouze jedno utkání krajské ligy, ve kterém doma podlehli 2:8 Orlové. „V zápase jsme tehdy nehráli tak špatně, ale katastrofální byla z naší strany druhá třetina, kterou jsme prohráli 0:6,“ vzpomíná na nevydařený zápas asistent trenéra HK Krnov Pavla Hulvy David Galvas. Ve zmiňovaném zápase krnovský tým poprvé nastoupil bez klíčových hráčů Josefa Tichého a Tomáše Poloka, kteří v letní přestávce zamířili do týmu rivala z Horního Benešova.

„Když se na to podívám z hokejového hlediska, tak nám kluci samozřejmě budou chybět, ale hráči přestupují ve všech soutěžích, takový je život. Mrzí mě jen způsob, jakým odešli,“ krčí Galvas rameny. „Dozvěděli jsme se to až od cizích lidí, a když přišlo na klub hostování, nedozvěděli jsme se to přímo od nich. Když jsme se po loňské sezoně ptali, kdo bude pokračovat, všichni řekli, že zůstanou. Poté jsme na to přišli, až když přestali chodit na tréninky. Nevidím problém v tom, že odešli, jen mě mrzí, jak to proběhlo,“ pokračuje ostřílený hokejista.

Naopak staronovou tváří v kabině Strojosvitu se stal brankář Vítězslav Kober. Sedmadvacetiletý gólman byl před časem nucen svou kariéru z pracovních důvodů přerušit. „Loni jsme s brankáři měli problém, hodně se to tam střídalo. Pak začal po nějaké době chytat Filip Kolbert, než se do toho dostal, byl prosinec. Pak to bylo lepší. Jsme rádi, že se Víťa vrátil, spolu s Filipem utvoří kvalitní dvojku,“ věří David Galvas.

Kvůli vládním nařízením nemůžou Krnovští vyrazit ani na led, a tak se hráči musí udržovat v kondici individuálně. „Každý ví, že na sobě musí pracovat, takže žádné plány nemají. Kdo chce hrát, tak musí trénovat i na krajský přebor. Trochu mě mrzí, že to někteří mladší nechápou a myslí si, že stačí, když přijdou na zápas. Takhle to nefunguje. Dokud člověk nemá natrénováno ani na krajskou soutěž, tak pořádně nemůže hrát,“ zvedá majitel pětaosmdesáti extraligových startů prst. Podle Galvase se navíc může stát, že kvůli momentální nejisté situace někteří hráči s hokejem skončí.

„Může to určitě nastat. Kluci budou déle v práci, nemůže se nikam chodit. Najdou si něco jiného a bude problém takové hráče nahradit. Je nás neustále míň a míň. Problémem je i to, že je tady většina hráčů dojíždějících a ne místních. V Krnově je nádherný stadion a vůbec celý areál, kdyby tady byla posilovna a regenerace, mohly by sem na soustředění jezdit extraligové kluby. Bohužel je ale led až od půlky září, kvůli čemuž nám děti utíkají do Opavy nebo Poruby. Krnovské hráče nebudeme schopní nahradit, klub na to může v horizontu několika let dojet. Mám strach, že kvůli tomu zdejší hokej zanikne,“ obává se borec, který si zahrál i polskou nebo slovenskou nejvyšší soutěž.

Co se týče restartu samotné soutěže, zůstává Galvas spíše pesimistou. „Rád bych, aby se hrálo, ale momentálně tomu moc nevěřím. Kolem nás všichni hrají, naši hráči naopak nemohou ani trénovat, profesionálové jezdí do zahraničí. Všichni tím ztrácí, reprezentace se nemají kde připravovat. Nejde o naše krajský ligy, jde mi spíš o soutěže, kde jsou hráči před každým zápasem testovaní. Úplně nejhůř na tom budou hráči dvacítek, ti ztratí úplně nejvíc,“ přidává David Galvas svůj pohled na celou situaci. Pokud by však byla možnost, rád by si v této sezoně ještě zahrál. „Vzhledem k tomu, že je mé koleno po operaci, mi pauza až tak nevadí. Věřím ale, že bych v sezoně ještě mohl naskočit a uhrajeme nějaký dobrý výsledek,“ přeje si nejstarší borec krnovské kabiny, který se momentálně snaží uvést inkriminované koleno do opětovného provozu.

„Zahodil jsem berle, doktor říkal, abych koleno začal pomalu zatěžovat. Když je pěkné počasí, tak se snažím chodit na kolo, doporučil mi i nějaké procházky. Snažím se dostat do formy, abych byl v případě restartu připraven,“ uzavírá David Galvas.