Rodák z Opavy vše bedlivě sleduje a čeká, co se v následujících dnech bude dít. „Připravuju se tak, jako bych zítra měl odletět zpátky,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Faksa.

Na konci března jste v rozhovoru pro Deník řekl, že už se NHL nerozběhne. Co soudíte teď?

Těžko říct, jeden den to vypadá nadějně, druhý však naopak. Navíc teď, když jsou v Americe demonstrace, já sleduju každý den i statistiky nakažených a zemřelých kvůli koronaviru. Jestli to tak bude pokračovat, tak si myslím, že se sezona nedohraje. Osobně bych radši počkal do září a potom začal novou sezonu.

Z jakého důvodu?

Připadá mi zbytečné teď riskovat a žít v nejistotě, vlastně v malém vězení, protože bychom byli zavření na hotelu. Radši bych to nechal být a na podzim rozjel v klidu novou sezonu. Bez stresu.

Zmínil jste demonstrace, které v USA odstartovalo úmrtí Afroameričana George Floyda po zásahu policie v Minneapolisu. Co na to říkáte?

Víte, ono to asi mnoho Čechů nechápe, ale Američané mají jinou náturu, jsou na to hákliví. Chápu to a rozumím tomu. Každopádně s NHL to nemá nic společného a na to, zda se sezona rozjede a dohraje, to nebude mít vliv. Myslím si, že to je otázka jen příštích pár dní. Co bude mít výraznější vliv, že se tím nakazí vícero lidí.

Vy jste se někdy s podobnými problémy v Americe setkal?

Samozřejmě znám několik příběhů, kdy někdo někomu něco řekl a byl z toho velký poprask. A nejen v hokeji, ale i v jiných sportech. Američané to vnímají hodně citlivě a dbá se tam na to, aby se to nestávalo. Koronavirus ale podle mého bude větší problém pro NHL, protože oficiální čísla se zatím stále drží vysoko. Navíc v USA není zdravotnictví zadarmo, to je další potíž, protože řada lidí nejde na testy a šíří to dál. Myslím, že to bude ještě běh na dlouhou trať.

Opravdu?

Tam to hodně lidí neřeší. I když mají příznaky, tak nejdou na testy, právě kvůli horší dostupnosti zdravotní péče. Ještě když jsme byli v Dallasu a šli třeba jen nakupovat, tak jsme se drželi od lidí dál, nepodávali jsme si ruce, ale Američané na to nebrali ohled. Neřešili to.

Každopádně když se přijme teze, že se NHL rozběhne, tak s řadou podmínek. Hrát se bude bez diváků, jen na dvou místech, formou play-off, do něhož nastoupí 24 týmů, hráči budou jen na hotelu, bez rodin. Jak vám to vše zní?

Prvně bych chtěl říct, že média v Česku píší a mluví o všem trochu jinak, než to ve skutečnosti je. NHL teprve schválila, že když se bude hrát, bude to tímto systémem. O tom, že se určitě bude hrát, se ještě nerozhodlo. Hodně lidí to ale chápe jinak.

A pokud by se tedy začalo, co o tom soudíte?

Bez diváků to ztratí kouzlo play-off, bude to trochu jak na tréninku. Jak už bylo řečeno, budeme zavření na hotelu a kromě tréninku a zápasů nebudeme nikde chodit ani nic dělat. Nevím.

Bude to férové?

Nebude. Už jen tím, že šanci na celkové vítězství dostanou i týmy, které by ji za normálních okolností už neměli. Vždyť už jen kvůli té pauze ji budou mít větší.

Některé hvězdy soutěže si myslí, že případný vítěz bude plnohodnotný. Jaký je váš názor?

Plnohodnotný bude, ale lidé pořád budou poukazovat na to, za jakých to bude podmínek. A také bude záležet, o jaký tým půjde. Když se to povede Tampě, asi nikdo nic neřekne, když to ale bude třeba Chicago, které by možná ani nepostoupilo do play- -off, tak si neumím představit, že by se někdo neozval.

Sezona byla povedená i pro Dallas, který patřil mezi favority. Umíte si ale představit, že byste zvedal Stanley Cup v prázdné hale?

Už jsem nad tím uvažoval a smál jsem se tomu. Užil bych si to, bral bych to plnohodnotně, ale diváci by tomu chyběli. Bylo by to divné, ale nezlobil bych se za to.

Dallas by měl jako čtvrtý tým Východní konference nastoupit rovnou do 1. kola a odehrát skupinu o nasazení. Bude to výhoda, nebo naopak?

Těžko říct. Možná, že ten, kdo postoupí z předkola, bude rozehranější, bude více v tempu, ale na druhé straně nějak se to muselo vymyslet a jsme rádi, že jsme nasazeni přímo.

Jste nervózně na telefonu, že dostanete pokyn k návratu, nebo to berete s klidem?

Nervozita určitě je, protože agent pořád posílá nějaké nové informace, takže každý den ráno se nejprve podívám na mobil, jestli se něco nezměnilo. Teď už to může být otázka pár dnů a můžu letět zpátky do Ameriky. Rozhodně to sleduju, chci být v obraze, a proto už začínám chodit na led, abych byl připravený.

Jak těžké je se nachystat?

Není to lehké, protože trénink musí směřovat k sezoně a my nevíme, kolik máme času. Minulý týden jsem začal chodit na led, počítám, že třeba za dva týdny budu muset odletět, takže uvidíme. Já to ale nechávám na kondičním trenérovi a věřím, že s ním se dobře připravím. V podstatě funguju tak, abych zítra mohl odletět. Já si ale myslím, že chytřejší by bylo to ukončit a nenarušit tím nový ročník, ale chápu to. Je to byznys. Na druhé straně je tam ještě dost nevyřešených problémů, takže je to velká otázka.

Už jste uvažoval, co byste dělal, kdyby došlo na restart, skončil byste současnou sezonu na přelomu léta a podzimu a nová by začala na v prosinci či lednu? Byla by možnost nastoupit třeba v extralize?

To určitě ne. Už jen proto, že člověk potřebuje vydechnout, odpočinout si a nabrat síly.

Navíc vám končí smlouva…

Přesně tak. Myslím si, že by byl nesmysl takto riskovat.

Jak tedy vidíte svou budoucnost?

Pokud jde o současnou smlouvu, tak sice platí jen do 30. června, ale v momentě, kdy se hráčská asociace (NHL PA) domluvila s NHL na prodloužení, tak se automaticky prodlužuje až do skončení sezony. Co se týká dalšího působiště, tak nějaké spekulace proběhly, možnosti jsou, ale s agentem jsme domluvení, že to budeme řešit až po sezoně. Stejně se nové smlouvy teď podepisovat nemohou, tak uvidíme. Nikdo neví, jaké budou platové stropy, kdy se bude hrát, takže teď nemá cenu se tím zabývat. Je těžké na to nemyslet, ale nedá se nic dělat.