„V Uničově se hrál parádní hokej. My jsme dali první gól, a to nás uklidnilo,“ začal o čtvrtfinálových duelech hovořit velký fanoušek Strojosvitu Pavel Jatzek známý ve sportovních kruzích hlavně pod přezdívkou Džeky. „Ukázalo se, že když jsme kompletní, tak máme sílu. Řek jsem i našemu trenérovi Davidu Galvasovi, že musí mít plnou lavičku,“ podotkl velký sportovní fanda Slezského FC Opava, pro kterého je právě krnovský hokej velkou srdeční záležitostí. „Bylo bombové, že do Uničova dorazilo i hodně našich fanoušků. Bylo nás tam asi čtyřicet,“ byl rád Džeky. Strojosvit vyhrál 2:1. „Ve středu bude v Krystal aréně pořádný rachot. Když dáme první gól, postupíme,“ věří.

Skvěle do čtvrtfinálové série vstoupil i Horní Benešov, který vyhrál na ledě Studénky 6:5, když vítěznou trefu zaznamenal v prodloužení Petr Christ. „Benešov má těžkého soupeře. Ale já mu věřím. Má dobrý tým, za který hraje řada kluků z Opavy,“ poznamenal Džeky. „Benešov taky ve středu vyhraje,“ podotkl.

Oba rivalové by na sebe narazili až ve finále. „To si moc přeji. Finále Krnov – Horní Benešov by bylo krásným vyústěním sezony. Věřím, že na všechny zápasy by bylo vyprodáno. Prostě derby, jak víno. Pro mě by to byla oslava hokeje. Mezi kluby panuje zdravá rivalita, a tak to má být,“ zakončil Pavel Jatzek. Obě odvety mají úvodní buly v 18 hodin.